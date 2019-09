Marit forvaltar familiearven på Skårhaug

Nyheter

– Eg ser ikkje på det som at eg eig dette huset. Eg er ein forvaltar. Ein i rekka i slekta som tek vare på huset og som skal gje det vidare, seier dagens eigar av det ærverdige huset i stranda nokre hundre meter utanfor sentrum i Eid.

Garden det står på er på folkemunne blitt omtalt som Tyvelgarden. Bakgrunnen for det er at lensmannen i si tid heldt til her, og ein av lensmennene heitte Thyvold.

Slekta til Marit har budd på garden sidan midt på 1850. Forfedrane hennar Ole Johannessen frå Alsaker og Eline Glomnes frå Oppstryn bygsla først garden, før dei kjøpte kring 1870. Dei tok etternamnet Skårhaug. Marit er femte generasjon.

Før bygget kom til Skårhaug som lensmannshus stod det ifølgje dagens eigar på sorenskrivargarden Leikvin på Løkjaneset.

Lensmennene dreiv tidlegare sjølvstendige verksemder. Det skal ha vore etter ein konkurs at lensmann Steen kjøpte bygget og flytta det til Skårhaug.

– Vi veit ikkje kor gamalt bygget er. Det er sett saman av fire nordfjordstover, så alle delane er ikkje like gamle. I Ålandsboka er det ei augevitneskildring som fortel at huset i alle fall stod her i 1840.

– Eline og Ole budde truleg ikkje i huset sjølve. Dei leigde det nok ut, medan dei sjølv budde i ei stove ved sidan av.

Då Marit Sandnes Skrede sjølv vaks opp på garden, var det tradisjonell gardsdrift her med 12 mjølkekyr.

No er gardsdrifta lagt ned, bustadbyggjarar har teke over innmarka, og Marit har lagt nye planar for å halde huset i hevd. Det skal vere så autentisk som råd.

– Då eg såg det skulle etablerast cruisekai på Eid, vart eg glad. For då skjøna eg at her kunne det vere ei moglegheit for meg.

Som tenkt så gjort. Då Aida Perla la til som første cruiseskip i mai, var guida tur gjennom historiske Eid sentrum til Skårhaug eit av tilboda cruiseturistane kunne vere med på. Ho fortel at responsen har vore god. Då vi var på Skårhaug, hadde ho hatt 150 cruisegjester innom dørene.

– Eg har selt 150 av 200 tilgjengelege plassar til åtte guida turar vi har sett opp. Det synest eg er flott. Eg trur turistane er interessert i å sjå korleis folk lever og har levd opp gjennom tida. Eg fekk ideen til dette då eg sjølv var i England som turist og var på ein flott eigedom. Eg fekk veldig lyst å sjå inn, men det fekk eg ikkje. Det har eg sjølvsagt forståing for sidan der var veldig mykje folk og det ville vore krevjande å ta imot alle. Men då såg eg moglegheitene. Så lenge ein held det i kontrollerte former og avgrensar mengda besøkjande, trur eg det skal gå greitt.

Guidar frå Geiranger & Nordfjord Cruise Handling møter turistane på kaia og tek dei med til Skårhaug via gravhaugane på Myklebust og Eid kyrkje. På Skårhaug får dei mat, kaffi og forfriskingar i stova, før dei får omvising.

– Då fortel eg om Ole og Eline som var dei første frå mi slekt som budde her. Eline er eit førebilete for meg. Ved sidan av å oppdra sine eigne born, måtte ho også ta seg av seks barneborn då svigerdottera Marie døydde av tæring 37 år gamal, saman med det yngste barnet sitt. Eline levde til ho var langt opp i 90-åra og fekk sjå alle kom i arbeid og klare seg godt.

Det er store kostnader med å halde bygget ved like. I tillegg til å nytte eigne midlar, har Marit fått stønad både frå det statlege Kulturminnefondet og frå næringsfondet til Eid kommune. Ho trur turistsatsinga kan vere med og skape inntekter til å halde huset ved like.

– Det kan vere eit bidrag. Sjølvsagt vil det ikkje dekke alle utgifter, men alle har ein hobby og dette er min. Eg er veldig glad i huset. Det gjev meg identitet.