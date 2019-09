Det kan bli både flom og jordskred

Nyheter

Det er ventet mye regn, lørdag og søndag. Nedbøren ventes å komme som regn under ca. 2.000 meter over havet natt til søndag.

Fra lørdag ettermiddag tar nedbøren seg opp, lokalt kan det komme opp mot 100 millimeter på 24 timer. Totalt for lørdag og søndag kan det komme opp i 150-200 millimeter nedbør enkelte steder.

Det er noe usikkert hvilke områder som får aller mest nedbør. Snøgrensa ventes å synke i løpet av søndagen. Det ventes mest regn på midtre og indre strøk, opplyser beredskapsavdelinga hos Fylkesmannen i Sogn og Fjordane.

Mye regn vil gi økende vannføring i vassdragene. Vannføringen kan passere oransje varslingsnivå natt til søndag. Reguleringer vil i noen tilfelle virke flomdempende, og varselet vil derfor ikke nødvendigvis gjelde i alle regulerte vassdrag.

Det er fare for overvann i tettbygde områder, oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer, jord- og flomskred der regnet treffer. Kan føre til stengte veier og bruer.

Råda fra Fylkesmannen er å være oppdatert situasjonen.

- Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder som kjellere, biler, campingvogner og lignende langs elver og bekker. Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring. Beredskapsmyndigheter skal vurdere fortløpende behov for beredskap og forebyggende tiltak. Beredskapsmyndigheter må være forberedt på at også bebyggelse og infrastruktur for øvrig kan bli utsatt for alvorlige hendelser.