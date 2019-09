Har stengt dørene for godt

Nyheter

– Bustyrar valde å innstille drifta, så no er det dessverre stengt for godt. Vi hadde håp til det lengste at vi skulle klare det økonomisk, men etter at vi melde oppbud og avvikla butikkdrifta og berre hadde kaféen att, fekk vi det ikkje til å gå rundt, seier Cecilie Sunde Hoddevik til Fjordenes Tidende.