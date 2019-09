Set branntryggleik i fokus på open dag

Nyheter

– Open brannstasjon gir oss eit høve til å formidle brannførebyggjande bodskap til publikum i ei tid på året da talet på bustadbrannar ofte er aukande. Om hausten trekkjer vi meir innandørs, og vi slår på lys og varme, fyrer i peisen og tenner levande lys, seier brannsjef Kim Hjelle i Vågsøy brann og redning.

Nye tal syner at kvar femte familie har ikkje tenkt gjennom kva dei skal gjere om det begynner å brenne i eigen bustad. Vidare at berre 1 av 8 barnefamiliar har hatt brannøving heime og at 1 av 4 har avtalt møteplass.

Desse tala kjem fram i ei ny undersøking Kantar har utført for Norsk brannvernforening, forsikringsselskapet If og Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB) i høve årets brannvernsveke.

Sjølv om 4 av 5 barnefamiliar har tenkt gjennom kva dei eventuelt skal gjere om det begynner å brenne, er det i stor grad lause tankar. Litt over halvparten har snakka litt laust om det. Berre 1 av 4 barnefamiliar har avtalt møteplass i tilfelle brann, og så få som 1 av 8 har hatt brannøving heime.

– Vi oppmodar alle til å gjennomføre ei brannøving heime. For barnefamiliar er det spesielt viktig at dei vaksne har ei avklart rollefordeling i tilfelle brann, slik at ein unngår misforståingar i ein kritisk situasjon der ein kanskje ikkje klarer å tenkje klart. Eit skrekkscenario er at nokon går tilbake inn i eit brennande hus fordi dei ikkje finn kvarandre på utsida, og så står den ein leitar etter trygt ein annan stad ute, seier Kim Hjelle.

Brannvernsveka har vore arrangert sidan 80-talet og har blitt ein tradisjon Norge rundt, der tusenvis av barn får opplæring i branntryggleik. På rundt 350 stader over heile landet inviterer brannvesenet til Open brannstasjon laurdag 21. september. Open brannstasjon er lagt opp som ein familieaktivitet, der barn og vaksne får gode råd om branntryggleik. Konkurransar, sløkkjedemonstrasjonar og brannbilar er noko av det ein kan oppleve, og mange stader får barna også helse på Brannbamsen Bjørnis.