– Vi skal hjelpe i alle faser

Nyheter

Kreftkooordinatorstillinga er eit interkommunalt samarbeid for kommunane Vågsøy, Selje, Eid, Stryn og Hornindal, og jobben inneheld det som tittelen signaliserer, at her kan ein få hjelp til å få oversikt over og koordinere alle tilbod og støttetiltak som finst for kreftramma og familiane deira.