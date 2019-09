Farlig trøtte bilister i Sogn og Fjordane

Nyheter

Dette gjelder i noe større grad kvinner enn menn, viser Gjensidige sin samfunnsundersøkelse som er utført av Ipsos. Blant menn og de yngste er det flere som ikke tok ansvar da de var redde for at sjåføren skulle sovne.

– At så mange som en fjerdedel har vært redde for at sjåføren skulle sovne er urovekkende, sier Arne Voll som er kommunikasjonssjef i Gjensidige. Dette føyer seg inn i rekken av problemer med sovning bak rattet.

– Det som er positivt er at 8 av 10 passasjerer i bil i Sogn og Fjordane sier i fra eller griper inn når de merker at sjåføren er i ferd med å duppe av, sier Voll. De som er flinkest til å si i fra er familiemedlemmer og nære venner.

I følge Statens Vegvesen har trøtthet vært en medvirkende årsak til 14% av alle dødsulykker i trafikken i Norge i løpet av en 10-årsperiode. Å være trøtt kan være like farlig som å kjøre med promille, og det er det forbud mot.

– Erfaringer viser at det ofte er mannen som sitter bak rattet på langturer. Blir en trøtt, bytt med kona, kjæresten eller sidemannen og ta en velfortjent pause, sier Voll.