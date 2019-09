Tilrår at det ikkje blir fiska meir enn 80 tonn av denne fisken i Nordfjord neste år

Nyheter

Havforskingsinstituttet tilrår at det ikkje blir fiska meir enn 320 tonn kystbrisling til neste år, 240 tonn i Hardangerfjorden og 80 tonn i Nordfjord. I Sognefjorden bør det ikkje fiskast kystbrisling i 2019.

– Rådet vårt gjeld berre desse områda, fordi vi ikkje har toktdekning for brisling i andre område, seier havforskar og bestandsansvarleg Cecilie Kvamme.

I rådet skriv Havforskingsinstituttet det er svært lite brisling å sjå i Sognefjorden.

– I Nordfjord er det litt under middels førekomstar av både årsyngel og brisling som er eitt år og eldre (2018-toktet). Dette er første år på lenge med både rekruttar og eldre fisk i Nordfjord. No er det viktig å ikkje ta ut for mykje under fisket i 2019-fisket. I Hardangerfjorden er 2018-indeksen over gjennomsnittet for nullåringar, noko som speglar seg igjen i at 2019-indeksen er over gjennomsnittet for eldre brisling, seier Kvamme.

