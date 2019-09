Avdekka ulovleg transport av utanlandsk selskap

Nyheter

Kontrollørar frå Statens vegvesen slo sist måndag til mot eit utanlandsk selskap som driv med transport av vindmøller til Hennøy vindpark i Bremanger.

Selskapet fekk køyreforbod på staden og blir meld til politiet, melder NRK Sogn og Fjordane.

Kontrollen vart utført i Svelgen

Sjåførane var utanlandske og køyretøyet er registrert i Danmark.

I utgangspunktet skal godstransport berre utførast i landet ein kjem frå. Dersom ein køyrer gods til eit anna land, har ein som regel ikkje lov til å ta lokale oppdrag som konkurrerer med sjåførar i det aktuelle landet.

Skal vere i full drift i desember På Hennøy vindpark utanfor Svelgen er arbeidet med å setje opp vindturbinane i gang. Torsdag var den første turbinen oppe. Etter planen skal anlegget vere i full drift i desember.

Vindturbinane til Hennøy vindpark blir frakta frå skip på Nesbø ved Svelgen. Der blir utstyret køyrd til Marafjellet.

– Utanlandske køyretøy har lov til å transportere tre tilfeldige lass i Noreg mellom ulike stadar i løpet av sju dagar, dersom dei har internasjonal last med seg inn til Noreg. Denne transporten har skjedd over lengre tid.

– Vi fann ut at køyretøya ikkje har vore ute av landet og at dei har operert i Noreg i snart ein månad, seier faggruppeleiar Thormod Gausdal i Statens vegvesen, som stadfestar at saka blir meldt til politiet.