Tror Helsesista, Tonna Brix og Isabelle vil kunne hjelpe til økt åpenhet

Nyheter

Ideen kom etter en henvendelse fra Nordfjordrådet til Vågsøy kommune der kommunen skulle være vertskommune for en samling av representantene som sitter i ungdomsrådene. Nordfjordrådet ønsket seg en motivator, og ungdomsrådet foreslo vågsøyværingen Isabelle Aarvik som hadde snakket om det å overprestere under et lignende arrangement for noen år siden. Den nasjonalt kjente, og frittalende, helsesykepleieren «Helsesista» ble også foreslått.