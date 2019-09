Blir langt dyrare enn venta

Nyheter

Eid formannskap har tidlegare handsama sak om ombygging av Eid eldretun. Den gong utsette formannskapet saka og bad administrasjonen gjere greie for om det var mogleg å få statleg finansiering til prosjektet. Vidare bad politikarane om at det vart gjort greie for om ombygginga ville stette dei framtidige behova til helse og omsorgstenesta for heildøgns omsorgsplassar og omsorgsbustader. Formannskapet bad også administrasjonen greie ut alternative løysingar for utbyggjng av Eid Eldretun nærast mogeleg opprinnelege rammer.