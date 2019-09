Ikke enige på alle punkt

Nyheter

Det første de trekker fram er at regjeringen foreslår at det innføres fiskeritillatelser som erstatning for dagens ordninger med spesielle tillatelser og årlige deltakeradganger. Innføring av slike faste kvotefaktorer endrer systemet for fordeling av kvoter fra fordeling via gruppen til enkeltfartøy, til fordeling direkte til enkeltfartøy.