– Hvis noen hadde foreslått i mine 12 år bystyret at vi skulle skifte navn til kommunestyre, hadde jeg fått astmaanfall og allergiske utslett umiddelbart

– Hvis noen hadde foreslått gjennom mine 12 år i Flora bystyre at vi skulle skifte navn til kommunestyre, hadde jeg fått astmaanfall og allergiske utslett umiddelbart. Men da var vi på en måte én by i kommunen, og det var naturlig å styre kommunen fra byen Florø. Nå har vi to byer og én kommune, og jeg tenker at kommunestyre er et bedre begrep. For å ha to byer i en kommune og så har du bystyre både her og der, og det kan bli… Ja... Nei, nå er jeg så sjokkert over meg selv at jeg faktisk mister munn og mæle, avsluttet Solheim-Olsen til latter fra salen.