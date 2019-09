Ønskjer at vernesona skal strekke seg like langt i sjøen som på land

Nyheter

– Vi har spelt inn våre synspunkt i forkant av at fylkesmannen skal legge ut ein plan om marint vern til høyring. Vårt forslag er å trekke dei same grensene for marint verneområde, som vi har på utvalde kulturlandskap på land, sa ordførar Stein Robert Osdal (KrF) i formannskapsmøtet onsdag