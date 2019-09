Opnar den nye stormhytta for publikum i helga

Nyheter

– No er vi endeleg i mål, det er siste finish og vi jobbar med å få alt i orden til opning søndag ettermiddag etter ein lang byggeprosess, seier Jannike Brenden Frøyen i idrettslaget.

Uvêrshytta kostar over femti tusen kvadratmeteren, er teikna av ein prislønt arkitekt og skal få både turistar og familiar til fjells, helst året rundt. Byggeprosessen har gått veldig bra, fortel Brenden Frøyen.

– Ja, vi er kjempefornøyd, både med prosessen og med samarbeidet med Knutholmen.

Brenden Frøyen håpar mange tar turen opp til hytta, som ligg mellom Dosa og Muledosa, på søndag.

– Det blir litt taler, Sparebanken Sogn og Fjordane kjem, det blir kaffi og saft til barna, og så blir det sjøvlsagt moglegheit til å kikke inn i hytta. Vi håpar godt vêr.

Stormhytta som no er klar for offisiell opning skal vere til bruk for alle.

– Det er ei fin dagsturhytte der ein kan ete nistematen sin. Hytta er bygd med tanke på god utsikt og stormturisme, men er også eit fint turmål alle dagar for dei som ønskjer det.