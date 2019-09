Mener det er riv ruskende bakvendt at oppdretterne får sette ut fisk

Nyheter

Det er Dagbladet som skriver dette.

Fylkesmannen i Vestland trakk nylig tilbake tillatelsen til tre oppdrettsselskaper som hadde fått innvilget konsesjoner til lakseoppdrett ved Husevågøy.

Troland Lakseoppdrett AS, Langøylaks AS og Austevoll Melaks AS har klaget på vedtaket.

Klagen behandles nå av Miljødirektoratet, som i behandlingstida har gitt selskapene tillatelse til å fortsette arbeidet med å rigge til anlegget og sette ut fisk.

Det begrunner direktoratet med at arten ikke anses som truet, og at tilbaketrekkingen vil medføre store økonomiske tap for selskapene.

Dette reagerer Fredrik Myhre, marinbiolog og seniorrådgiver i WWF Verdens naturfond, på. Han mener all planlagt aktivitet må legges på is inntil man vet mer om hvordan dette vil påvirke korallene.

Til Myhres kritikk og henvisning til føre-var-prinsippet, svarer Inger Marie Haaland, senioringeniør ved Hav- og industriavdelingen i Miljødirektoratet, at de har vurdert det slik at drift i en begrenset periode mens klagesaken behandles ikke vil utsette naturmangfoldet for vesentlig skade.

- Direktoratet har lagt vekt på at utslippene i denne perioden vil være relativt lave. Vi har også sett hen til at arten blomkålkorall ikke er truet i norsk natur, utdyper hun overfor Dagbladet.

Det blir likevel hevdet fra Havforskingsinsituttet og andre eksperter at dette feltet er unikt fordi det er så uvanlig stort i areal.

På vegne av oppdretterne forteller Carl-Erik Arnesen, styreleder i Troland Lakseoppdrett AS, at flere hundre millioner kroner vil gå tapt dersom klagen ikke fører fram.

Han mener Fylkesmannens avgjørelse er tatt på sviktende grunnlag, og foreslår et overvåkningsprogram gjennom den første produksjonssyklusen.

- Dersom det viser seg at anlegget har negativ innvirkning på blomkålkorallen, så kan driften opphøre eller utsettes. Vi argumenterer ikke for at det skal åpnes fritt her, men for at det skal legges til rette for å ha solid kunnskap om alle sider av saken, sier han til Dagbladet.