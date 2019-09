Tysdag opnar Politiets nettpatrulje Vest

Nyheter

- I likskap med resten av samfunnet skal politiet vere tilstades i det digitale rom for å førebygge kriminalitet og skape tryggleik. Det er difor viktig at politiet også er tilstade på nett og at innbyggjarane kan kome i kontakt med politiet gjennom sosiale medium, seier Arne Lutro, leiar stab kommunikasjon i Vest politidistrikt.

- At Politiets nettpatrulje Vest kjem i dagleg drift inneber at det no blir enklare for innbyggjarane å kontakte Vest politidistrikt. Nettpatruljen blir tilgjengelig gjennom Facebook, og vil svare på direktemeldingar på Facebook Messenger. Vi vil også vere aktive på plattformane Snapchat og Instagram. Operatørane, som er politiutdanna, skal i det daglege kunne rettleie, gje råd og ta imot tips, seier Lutro.

Andre oppgåver for nettpatruljen vil mellom anna vere kursverksemd internt i politiet og eksternt på skular eller andre arenaer, til dømes om sosiale medium og nettvett.

- Nettpatruljen vil også kunne fange opp straffbare forhold på internett, fange opp etterretningsinformasjon, stanse lovbrot og førebygge. Men vi skal ikkje vere ein kanal for nødmeldingar (112).