Tore vil gi kjæledyr og husdyr som dør en mer verdig avslutning

– Vi måtte avlive hunden vår, Shankley, for seks år siden. Vi driver jo selv et begravelsesbyrå, Gravferdshjelpa Nordfjord, og når det er dødsfall er det jo naturlig å tenke på kiste. Men det var ikke pappkister for dyr å få tak i, verken i Norge eller Sverige. Men i Danmark fikk jeg tak i en som drev krematorium, i tillegg til å ha pappkister, urner og askesmykker, sier Lund.