Klare for å starte legevaktpilot

Nyheter

– Seks legesekretærar, to legar og 30 sjukepleiarar frå alle delar av kommunen har gjennomført kursa. Det dreiar seg om eit sju timars e-læringskurs med etterfølgjande obligatorisk eksamen. Dette må du ha før du kan ta eit to dagars akuttkurs. I første omgang skal 12 sjukepleiarar jobbe med legevaktpiloten på Svelgen omsorgssenter. For dei andre tenkjer vi det er ei god fagleg oppdatering som kan kome innbyggjarane i alle delar av kommunen til gode, ikkje berre i samband med legevaktpiloten, seier driftssjef for legevaktordninga Anita Brevik.