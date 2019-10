Sentralbordet i Kinn skal driftast frå Florø

Nyheter

– Det er tidlegare bestemt at sentralbordet skal ligge i Florø, dokumentsenteret i Måløy. I administrativ styringsgruppe på måndag bestemte vi at det daglege sentralbordet skal ligge i den skyløysinga som Flora nyttar i dag. Som sikring skal vi oppgradere sentralbordet i Måløy slik at det kan overta ved straumstans, krise og i beredskap, skriv prosjektrådmann Terje Heggheim i sitt fredagsbrev.