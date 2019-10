Fastlegene mener forslaget om å kutte ambulansen er uforsvarlig og uakseptabel

Nyheter

– Som de to fastlegene i ytre Bremanger, er vi blitt kontaktet av folk, spesielt de som er eldre og kronisk syke om den nye ambulanseplanen. Folk er svært bekymret for denne planen, forteller legene.

Folk etterspør legenes mening, og til Fjordenes Tidende forteller de at de er spesielt rystet over uttalelser avtroppende ordfører Audun Åge Røys (H) ga til NRK for noen dager siden.

Røys mente det nye tilbudet med en fast ambulansearbeider med kroppskamera i tospann med en kommunalt ansatt kunne bli en bedre tjeneste enn nåværende ambulansetjeneste i ytre. Per i dag har kommunen egen døgnambulanse stasjonert i ytre.

– I utgangspunktet blir vi alltid bekymret når det er snakk om nedskjæringer og å ta vekk tilbud. Men jeg tenker det kan bli en god ordning og kanskje til og med bedre enn i dag, sa Bremanger-ordføreren til NRK.

– Som direkte berørte leger i ytre Bremanger er vi rystet over disse uttalelsene. De kommer fra en person som i alle disse årene vært vitne til viktigheten av alltid å ha tilgang til akutt beredskap med rutinert ambulansepersonell tilstede når det skjer akutte livstruende tilstander i et isolert distrikt. Spesielt når det er dårlig vær og stengte veger, sier legene.

Reagerer på forslag om å erstatte døgnambulansen Helse Førde la torsdag en ny plan for prehospitale tjenester ut for høring. I planen foreslås døgnambulasen i Ytre Bremanger erstattet med blant annet en ambulansemedarbeider med kroppskamera.

De lurer på om avtroppende ordfører vet at de ofte blir direkte kontaktet av AMK for å rykke ut til en pasient med behov for akutt medisinsk hjelp, og at de av og til må gjøre dette alene da ambulansen er ute på oppdrag.

– Da må vi handle uten at tid går tapt. Uansett hvor godt vi er i stand til å takle slike tilstander, er vi alene og må da prioritere de viktigste medisinske prosedyrene utifra den diagnosen som vi synes er mest sannsynlig, sier de.

Dette er virkeligheten legene har levd med i alle år de har fungert som leger i ytre.

– Men å leve med at det skal endres på beredskapen på fast grunnlag, det kan vi aldri godta!

Tredje gang de kjemper for ambulansen

Dette er ikke første gangen legene tar bladet fra munnen når det gjelder beredskap og ambulanse.

– Vi har to ganger før vært i mediene om akkurat samme sak. Den gangen hadde også Helse Førde planer om å legge ned ambulansetjenesten i ytre Bremanger. Heldigvis måtte de snu etter press fra befolkningen.

Nå står de her for tredje gang, og forteller at det etter deres mening er uforsvarlig å endre på dagens ambulansetilbud.

– Å erstatte ambulansetjenesten og rutinert personell med en fast ambulansearbeider med hodekamera og en usikker kommunalt ansatt, som i verste fall ikke har medisinsk kunnskap, er å sette menneskers liv og helse i fare, sier de.

De påpeker at man her fort kan komme i situasjoner der minutt teller.

– Da er det veldig viktig at man som lege har rutinert ambulansepersonell med seg på fordeling av oppgavene, sier de og legger til:

– Vi bør alltid ha optimal akutt beredskap tilgjengelig i ytre Bremanger, og vi mener en ambulanse med rutinert ambulansepersonell er minstekravet for akutt beredskap i isolerte distrikt. Derfor er planen fra Helse Førde totalt uforsvarlig og uakseptabel for Bremangers del.

Legene hadde egentlig håpet på en enda bedre akuttberedskap med ekstra ambulansepersonell ettersom kommunen 1. oktober startet med en ny legevaktpilot. Her skal folk etter legekontorets stengetid få legevaktkonsultasjon over video.

– Vi kan absolutt ikke godta denne uforsvarlige planen som Helse Førde nå kommer med, og velger derfor å informere folk i ytre Bremanger om at at denne planen i verste fall kan gå utover liv og helse for pasienter som får en akutt livstruende tilstand i et slikt isolert distrikt som vi bor i.