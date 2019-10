Nyheter

Kinn får ein nominell vekst i frie inntekter på 1,2 prosent i 2020 ifølge statsbudsjettet som vart lagt fram i går. Dette er under gjennomsnittet på landsbasis på 2,0 prosent. I Vestland fylke er den nominelle veksten i kommunane gjennomsnittleg 2,3 prosent. Av kommunane her i regionen som kjem best ut er Vanylven med ein nominell vekst i inntektene på 3,2 prosent. Stad kommune får 2,0 prosent i auka inntekter. Bremanger kjem dårlegast ut med 0,9.