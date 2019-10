Meiner det no blir vanskeleg å innfri tunnellovnaden frå 2017

Nyheter

Det som står om skipstunnelen i statsbudsjettet er følgjande: «I 2017 ferdigstilte Kystverket eit forprosjekt for Stad skipstunnel. Den eksterne kvalitetssikringa (KS2) var ferdig i mai 2018 og viste at venta kostnad er auka til 3,7 mrd. kr og at netto nytte er rekna til -3,1 mrd. kr. Kystverket fekk i 2018 i oppdrag å gå gjennom prosjektet for å få redusert kostnadene ned mot investeringsramma som var lagt til grunn i Nasjonal transportplan 2018–2029. Rapporten er levert og er no til gjennomgang i departementet.»