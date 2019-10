Nyheter

Det er NRK som melder denne saken onsdag.

Eivind Luthen er leder i Pilegrimsfellesskapet St. Jakob og forfatter av boken Selja – Sunnivakulten og pilegrimsmålet, og stiller seg svært skeptisk til satsingen på Selje som regionalt pilegrimssenter i Sogn og Fjordane.

– Jeg forstår fristelsen, og det er lett å la seg begeistre av konsulentspråket og utsikten til større turistinntekter. Men jeg hadde sagt nei. Busslaster med amerikanske cruiseturister vil ødelegge mye. Selje er ei skjør plass, sier Luthen til NRK.

Han mener den nye kommunen burde ha takket nei til vedtekten om å gjøre Selje til et regionalt pilegrimssenter i Sogn og Fjordane, og reagerer på ordbruken i konsulentavtalen fra PWC, hvor Selja omtales som et "klosterprodukt" med et utestående "kundesegment".

– Herregud. Det viser hva slags lapskaus dette er. Jeg er ingen purist, og forstår at folk skal ha noe å leve av, men dette er ikke særlig tillitvekkende for de av oss som fremdeles tenker at kloster skal være et sted for de varige toner.

– Når det kommersielle kommer inn i det åndelige rom, så taper det åndelige, sier Luthen til NRK.