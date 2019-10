Kjempa Vågsøy si sak og fekk gjennomslag for å kunne ha fleire sentrum i ein kommune

Nyheter

Fylkestinget handsama 8. oktober «Revisjon av Regional planføresegn om lokalisering av handel og kjøpesenter (handelsføresegn med retningslinjer)», eller den såkalla «kjøpesenterforskrifta».

I saka var det frå administrasjonen og fylkesutvalet lagt opp til at kommunar ikkje skulle kunne etablere ny handel utanfor definerte sentrumsområde, som avgrensa seg til 800 meter gangavstand frå ein ende til ein annan.

Vågsøy kommune hadde påpeika i si høyringsfråsegn at kommunar burde få høve til å definere fleire sentrumsområde, slik at ein for eksempel kunne definere Deknepollen som eit eige sentrumsområde, og unngå å måtte søke både fylkeskommunen og fylkesmannen om eventuell etablering eller utviding av handel og kjøpesenter i området.

Her er grunnen til at forslag til ny handelsforskrift kan ramme Vågsøy hardt – Hvis det ikke blir tatt lokale hensyn i forslaget til ny handelsforskrift, så er det et stort problem for Vågsøy, sa rådmann Jeanette Jensen til formannskapspolitikerne.

Administrasjonen avviste dette forslaget, og tilrådde ovanfor politikarane at kommunen ikkje kunne definere fleire sentrumsområde.

Frank Willy Djuvik (Frp) problematiserte tilrådinga frå administrasjonen, og hevda at dette var eit klart brot på det lokale sjølvstyret.

– Det kan ikkje vere slik at ein kommune skal måtte søke fylkeskommunen om korleis ein skal utvikle sin eigen kommune. Lokalpolitikarane er fullt ut i stand til å vege forskjellige omsyn opp imot kvarandre, og sjølv definere kor ein skal kunne etablere handel, sa han.

Etter ein del avklaringar, vedtok eit samrøystes fylkesting framlegget frå Djuvik, der kommunane får høve til å definere fleire sentrumsområde der ein kan etablere og utvikle handel.

Djuvik meiner vidare at dette vedtaket gjer at ei eventuell utviding av kjøpesenteret i Deknepollen no bør kunne avgjerast gjennom ein eigen regulering i kommunen, og ikkje treng noko godkjenning av fylkeskommunen eller fylkesmannen