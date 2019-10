No skal det bli fleire hurtigladestasjonar

Nyheter

– Vi er glade for at det no omsider kan bli meir fart på utbygginga av hurtigladestasjonar i Sogn og Fjordane, slik Venstre saman med Høgre og MDG tok initiativ til på Fylkestinget i juni 2019, seier Gunhild Berge Stang og Alfred Bjørlo i Venstre si fylkestingsgruppe i Sogn og Fjordane.