Flytter inn i nye lokaler som del av langsiktig satsing lokalt

Nyheter

– Vi har bare flyttet noen meter sørover, og årsaken til flyttingen er rett og slett at de nye lokalene er mer funksjonelle nå som Nordea har kjøpt Gjensidige Bank, og i tillegg har etablert et nært samarbeid med Gjensidige Forsikring. Samlokalisering mellom Nordea og Gjensidige skjer nå over hele Norge, så det er helt naturlig at det også skjer i Måløy, sier Målfrid Ervik i Nordea.