– Det er berre å bu seg på å ta ned tilbodet til innbyggarane neste år

Nyheter

Berre dei økonomiske utfordringane knytt til dei to gamle kommuneøkonomiane i Flora og Vågsøy utgjer eit akutt omstillingsbehov på over 53 millionar kroner. I Vågsøy sin økonomiplan ligg det for 2020 20 millionar i vedtatte kutt på sektorane og eit uspesifisert kutt på 16 millionar. I Flora sin økonomiplan ligg det eit innsparingskrav på vel 8 millionar kroner i 2020. Alt dette må no løysast i Kinn.