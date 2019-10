– Mobiltelefonen låg på taket i 13-14 kilometer

Nyheter

– Eg fekk svar om lag rett etter at Fjordenes Tidende hadde lagt ut etterlysinga på nett. Då fekk eg beskjed om at den var levert inn på lensmannskontoret, fortel Hansen.

Søndag var Helge Bjarne Hansen og kona Solfrid Anita Farstad på gåtur på Mehuken i Vågsøy. Etter gjennomført tur skulle dei køyre heim frå parkeringsplassen ved Movatna, men før den tid ville Hansen ta av seg jakka. Han la derfor mobilen på biltaket medan han skfita, og sette seg så i bilen.

– Då vi kom bort på Saltkjelen igjen, og vi skulle opp att i huset måtte eg sjølvsagt ta med meg mobilen. Vi leitte på første moglege plass, og andre moglege plass, men fann den ikkje, sa Hansen til Fjordenes Tidende måndag morgon.

Løysinga vart som for mange andre i same situasjon. Kona til Hansen ringde til mobilen hans. Den ringte ikkje noko stad i nærleiken av dei. I staden svarte ein heilt framand mann.

– No har eg fått vite at det var Sverre Solheim som leverte den inn. All ære og takk for ærlegdom, seier ein takknemleg Hansen.

Han fortel vidare at telefonen verkar, men at heile skjermen er knust.

– På lensmannskontoret meinte dei at mobilen har lege på biltaket heilt til eg kom til Måløy, der du kan køyre frå Shell og opp til Gate 2. Så mobilen har faktisk lege der i rundt 13-14 kilometer, seier Hansen.