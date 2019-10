Dette kjedet skal fylkesordføraren bere

Nyheter

Det er sølvsmed Knut Mykkeltvedt, Fjordsylv AS i Vik, som har laga fylkesordførarkjeda.

Han har samarbeidd tett med biletkunstnar Åse B. Dale frå Aurland, som har teikna skissene. Fellesnemnda stilte med fire folkevalde, som har sete i komiteen saman med representantar frå administrasjonen i kulturavdelingane i fylka.

- For komiteen har det vore viktig at alle dei 16 motiva viser stadar, aktivitetar og kjenneteikn som er sentrale frå anten historia eller notida. Difor ser vi både helleristningar, Urnesportalen, steinkross og Bryggen som representantar for historiske stadar i fylket. Frå næringsliv ser vi både sild, jekt, eple og turbinen, der sistnemnde omdannar kraft frå styrtande vatn til elektrisk kraft. Bruene og tunnelane bind oss saman og viser samstundes den store historiske ingeniørkunsten. Dropen, friluftsliv, hardingfele og fjording høyrer òg med som motiv i det som er vårt felles, nye fylke Vestland, skriv Vestland fylkeskommune i ei pressemelding.

– Det mest moderne motivet er imidlertid ein QR-kode, som viser vår teknologiske tid, og som samstundes viser vegen til ein nettstad for informasjon om fylkesordførarkjeda.