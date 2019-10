Må avlyse showet i Nordfjordhallen

Nyheter

Det forteller Cathrine Høyland Barmen, som er kulturarbeider for Nordfjordhallen Idretts- og kulturarena.

Manager Jens Richard Jensen fra artistportalen opplyser at årsaken er sykdom i troppen. De vil gjennomføre noen av sine planlagte forestillinger gjennom høsten, men at Måløy dessverre må avlyses for å kutte ned på antall forestillinger.

Han forteller at de håper på å komme tilbake med ny dato for forestilling i Måløy på nyåret.

Publikum som allerede har kjøpt billetter gjennom eBillett vil automatisk få refundert sitt kjøp. Publikum som har kjøpt billetter på servicetorget bes ta kontakt med servicetorget for refusjon.