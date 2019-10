Ser berre fordelar med at fagmiljøet innan design og kommunikasjon veks

Digitaliseringa gjer at du like godt kan bu på Stadlandet som nokon annan stad.

Nyheter

Med ni års erfaring som gründer på Stadlandet kjenner Frogner godt til kva som skal til for å lukkast. Det var interessa for brettsport som gjorde at han og kona Helle flytta til Stadlandet. No er familien på seks godt etablert med eige gardsbruk i Ervik.