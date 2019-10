Hjelpa blir sett stor pris på av arrangørane

Nyheter

– Vi som står bak Heim i Haust set stor pris på at vi får hjelp av flyktningar som går på introduksjonsprogrammet ved Vågsøy Opplæringssenter. Det er svært viktig og positivt at våre nye landsmenn og -kvinner deltar i frivillig arbeid for lag og foreiningar, seier Edvard Iversen i Aktiv Raudeberg, som kan fortelle at arbeidet med rigging og tillaging er i rute.