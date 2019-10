– Senteret er viktig for reiseliv og bolyst

Nyheter

– Vi ser på Måløyraidsenteret som en viktig motor for reiselivssatsingen vår i Måløy og hele regionen. I tillegg er senteret viktig for sentrumsutviklingen i Måløy, sier prosjektleder for reiseliv- og bolystprosjektet til Måløy Vekst, Sissel Wik.