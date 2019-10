I natt kan det blåse opp til storm og det kan komme mykje nedbør

Nyheter

Det kan bli ei stormfull natt. Vinden kjem til å auke på natt til tysdag. Langs kysten er det snakk om full storm.

Et lågtrykk som ligg ved Island er på veg inn mot kysten. Natt til tysdag blir vinden sterkare, og kan komme opp i liten og til dels full storm ved kysten av Vestlandet.

Det er meldt om liten til full storm og vindkasta kan komme opp i 30 til 35 meter per sekund i sørvestleg retning.

Det kan vere lurt å sjekke om båten ligg bra til, sjekke lause gjenstandar og stikkrenner. Det blir storm og mykje regn.

Det blir ein del nedbør, og mest i Sogn og Fjordane. Det er meldt 80–100 millimeter på eitt døgn her i fylket.

Lavtrykket er av det kortvarige slaget og i løpet av tysdag føremiddag vil vêret roe seg. Meteorologisk Institutt melder at er det fare for at nye lågtrykk kommer inn over landet utover veka.