Etterlyste fortgang i streaming av formannskapsmøta

– Det er viktig for demokratiet at vi har openheit om kva som går føre seg i formannskapet

Geir Oldeide er ikkje nøgd med at to formannskapsmøte i Kinn no har kome og gått utan at nokon av dei har vore streama. Men han fekk forsikringar i onsdagens møte om at dette no ikkje var langt unna.