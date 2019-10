Bilførar i 20-åra mista førarkortet i fartskontroll

Nyheter

Onsdag kveld var Utrykkingspolitiet (UP) igjen ute på vegane med fartskontroll i Nordfjord, ein av mange siste veka.

Under ein kontroll seint onsdag kveld på Rv 15 ved Bryggja i Vågsøy stansa dei ein råkøyrar i 80-sonen, opplyser Utrykkingspolitiet.

Ein mann i 20-åra frå Nordfjord vart målt til 120 kilometer i timen. Dermed måtte han parkere og levere frå seg førarkortet, og kan vente seg ei runde med politiet.

I den same kontrollen vart 10 andre bilførarar stansa og fekk bøter og prikkar for å ha brote fartsgrensa. Høgste fart blant desse var 100 kilometer i timen. Opplyser UP til Fjordenes Tidende.