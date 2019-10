– Vi ser at kundene ønsker lokal tilstedeværelse

Nyheter

I forbindelse med at Accountor la ned sitt kontor i Selje i sommer, ble Alfa Nor Regnskap AS forespurt om det var interessant å starte opp en avdeling i de samme lokalene.

– Vi fikk flere forespørsler fra næringsdrivende i området som ønsket å jobbe med et regnskapsbyrå som hadde lokal tilstedeværelse. Vi hadde ledige ressurser, og bestemte oss for å satse her. Noen av de som tok kontakt med oss har allerede blitt kunder, og flere er på vei inn, sier daglig leder Petter Gilleshammer i Alfa Nor Regnskap AS.

– Vi er nå på plass i de nye lokalene våre ved kaia i Seljevågen, og vi gleder oss til å komme skikkelig i gang, sier Alf Kristian Berget, som kommer til å jobbe på Seljekontoret to dager i uken fremover.

– Hvordan kontoret vil se ut i fremtiden vil avhenge av responsen vi får fra næringslivet i området, og håper selvsagt at mange ulike firma, både store og små, vil ta kontakt med oss når vi nå har åpnet kontoret, sier Berget.

– Alfa Nor Regnskap er en lokal utfordrer til de store regnskapskjedene som har dominert markedet i denne regionen. Vi har planer om å vokse videre, og det nylige oppkjøpet av XO Rekneskap AS i Ørsta er en del av denne stragien, legger Petter Gilleshammer til.

– Vi tilbyr regnskapsføring, lønnskjøring, fakturering og årsoppgjør. I tillegg til dette utgjør økonomisk rådgivning en stadig større del av omsetningen vår. To av våre ansatte er autoriserte regnskapsførere, og vi har hatt en fin vekst i kundeporteføljen vår etter at vi startet selskapet. De fleste kundene våre finnes i Nordfjord og på Møre, men vi har også kunder som sitter i Bergen og Oslo, til og med i Lofoten, smiler Gilleshammer.

Alfa Nor Regnskap AS ble etablert i 2015 og er i dag eid av de 4 ansatte i selskapet. Hovedkontoret ligger i Skreddarhuset på Nordfjordeid.