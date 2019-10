Stad Hotell har fått ny daglig leder

Nyheter

Etter å ha blitt kontaktet av Stig Ervik for å være med på dåp av to nye båter i mai, fikk Rambøl også se hotellet han nå er daglig leder for. Rambøl ble spurt om å jobbe med teambuilding på hotellet i juni, og i juli ble han leid inn som konsulent for ett år. Og da tidligere daglig leder, Anne Liv Ervik, senere sa opp, fikk han tilbud om å bli hotellets nye daglige leder.