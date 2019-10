Lar seg imponere over givargleda

Nyheter

Førde Torvanger har skrive denne e-posten til Fjordenes Tidende etter at ho heldt konsert i Bremanger kyrkje tidlegare denne månaden:

Draumen min var å samle vener og familie, og halde ein konsert i kyrkja heime i Bremanger. Eg ville heidre Paula sitt minne, og kanskje få inn litt pengar til ALS-forsking. Denne stygge sjukdomen, som tok Paula sitt liv. Håpet var ein 3.000-4.000 kroner. Dette vart så mykje meir enn eg hadde drøymt om.

Eg forstod fort at eg hadde trykt opp for lite program. Nesten full kyrkje, kven hadde vel trudd det? Det var haug på den vesle kollektskåla. Ufattelege 23.885 kroner vart talt opp. Og med det eg har fått inn utanom, er vi komen opp i 39.285 kroner. Fantastisk. Eg er nesten tom for ord.

Fekk inn nær 30.000 til ALS-forskning Familie og venner stilte opp på konserten til Ingvill Førde Torvanger der inntektene gjekk til forsking på sjukdommen ALS.

Dette kunne eg ikkje gjort, om ikkje det var for at eg har fullt av ja-folk rundt meg. Folk som ikkje berre kunne, men ville vere med. Eg må trekke fram Jorunn Bakke Nydal og Jarle Grotle, som hadde mykje arbeid med å spele til mange. De er så utruleg dyktige begge to. Heldige meg, som kjenner dykk, og som får oppleve å synge med dykk. Har sagt det før; Med slike folk, er ingenting umogeleg.

Takk til alle aktørar som var med på konserten, både solistar og dei som song i kor. Eg kan aldri få takke dykk nok for at de stilte opp for meg. Det gjer meg audmjuk og rørt.

Takk til storfamilien min, som eg er uendeleg stolt av og glad i.

Takk gode Solbjørg, for at eg fekk gjere dette i Paula sitt namn. Det var viktig for meg.

Takk Odd Håvardstun, som fann det verdt å sponse meg, slik at eg kunne blant anna ha annonsar i avisene. Takk til Firdaposten og Fjordenes Tidene, for gode tilbod og viktig førehandsomtale. Uvurderleg. Fjordenes Tidene, òg for dekking av konserten.

Takk Ludvig Solberg for filming. Takk til Miljøhusgjengen, som tok turen frå Florø, og laga høgdepunktet i konserten. For ein fantastisk gjeng.

Takk vakre heimbygda mi Bremanger, med så mykje gode folk, der mange valde å komme på konserten min.

Takk for pengane både i kollektskåla, og på vipps/overføring.

Takk Paula, for eit langt, men likevel for kort venskap. Signe minnet ditt.