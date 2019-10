Trur oppgjeret om Bryggja vil ta tid

Nyheter

Då rådmann i Kinn, Terje Heggheim, i formannskapet snakka om at Bryggja- oppgjeret var ein usikker variabel som skapte utfordringar i Kinn-budsjettet, kunne Edvard Iversen (V) støtte opp om det.

– Eg kan berre understreke det rådmannen her seier. Vi har ei pågåande sak, unnateke offentlegheita, i Vågsøy formannskap som ikkje er landa enno. Vi får berre vente på resultatet, men eg trur ikkje dette blir landa i 2019. Eg trur det kan ta litt tid, sa Iversen.

Heggheim hadde følgjande å seie om Brygga-diskusjonane:

– Dette er noko vi må ta opp med Stad. Men også her er det element vi ikkje kan krevje at Stad skal dekke. Stad skal sjølvsagt betale for infrastruktur, gode og materiell dei overtar, men dei kan ikkje kompensere for tapet vi får ved å miste 500 menneske. Men dette trur eg også er noko som er utilsikta frå regjeringa si side når dei snakkar om samanslåing. Vi må bli einige om den summen det utgjer.