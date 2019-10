Heimevernet med innsatsstyrke Archery på øvelse i sentrum

– Det er jo herfra navnet på troppen kommer fra

En angrepsstyrke fra innsatsstyrke Archery gjennomførte lørdag et klareringsoppdrag i Gate 1 i Måløy sentrum under en av de største militære øvelsene i området på over 20 år.