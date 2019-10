Samler alle korpsene i kommunen til storslagen konsert

Nyheter

– Det blir høy underholdningsfaktor, lover arrangørene bak konserten. Det er Bryggja skulemusikk, Holvik skulekorps, Vågsøy skulekorps, Måløy musikklag, Skavøypoll skulemusikk og Torskangerpoll Musikklag som står bak det store samarbeidet om en felles konsert med alle skole- og voksenkorpsene i kommunen.

Første helga i november vil korpsene samles for å øve sammen med innleide instruktører, før selve konserten holdes i Samfunnshallen søndag. En kjent figur innen korpsmiljøet, Eirik Gjerdevik, er instruktør for voksenkorpsene, og skal også ha et eget solonummer. Tryggve Dyrvik og Silje Solvang er dirigenter for skolekorpsene, og i tillegg vil Skavøypoll drillkorps vise fram sine kunster under konserten.

– Det startet med at kommunen bevilget penger som var satt av til korpsrørsla i kommunen. Da ble prosjektgruppa satt ned og vi begynte å diskutere hva vi kunne gjøre for å få opp interesse for korps, for å beholde de som er der og få flere til å begynne. Ikke minst også rekruttering opp mot voksenkorpsene, forteller Dagrun Almenning Kvalheim. Hun representerer Måløy Musikklag og er en av arrangørene.

– Alle korpsene samles på ungdomsskolen i øvingshelga, og har øving hele helgen. Det har jo noe med at både ungene og vi voksne skal bli kjent med hverandre. At en skal bli en del av et miljø, det er noe med at det er kjekkere å spille i lag når en er flere.

Kvalheim og resten av gruppa bak prosjektet håper konserten vil både glede og inspirere:

– Kanskje vil noen tenke på å plukke opp et instrument og melde seg inn i korps selv.