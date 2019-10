Vil prioritere å få planene på plass

Nyheter

– Noe av det aller første som er viktig for oss å levere på er sentrumsplanen for Måløy og områderegulering i Deknepollen, understreket Odd Bovim (MDG) i en kommentar på frokostmøtet som Måløy Vekst arrangerte i Parken Kulturhus der ett av temaene var «Plan- og byggesaker i Kinn. Hvordan få et best mulig samarbeid mellom næringsliv og kommune.»