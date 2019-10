Nyheter

Statens vegvesen har hatt trafikk-kontrollar på Raudeberg i Vågsøy og på Lefdal i Eid tysdag.

Fokuset var lette og mindre køyretøy, opplyser Ove Garlid i Statens vegvesen.

Totalt vart det kontrollert 39 køyretøy. Det vart skreve ut fire mangellappar på tekniske manglar. To førarar fekk gebyr, ein bilførar for ulovlege dekk og ein fekk gebyr for ikkje å ha med vognkort under køyring.

Og ein bilførar måtte altså sikre lasta si før han fekk køyre vidare, opplyser Statens vegvesen.