– Vi har aldri vore redde for å ta nye moglegheiter

Etter at driftsinntektene steig jamt og trutt frå 4 millionar kroner i 2003 til 34 millionar i 2015, byrja det gå bratt oppover for verksemda med base på Leikanger på Stadlandet.

Tre år og fem landbaserte oppdrettsanlegg seinare var driftsinntektene auka til 93 millionar i 2018. Samstundes har verksemda levert 6,7 og 5 millionar kroner i resultat før skatt dei siste to åra.

– Trenden var at det auka jamt og trutt før det gjekk bratt oppover siste tre åra. Det har med prosjekta i oppdrettsnæringa å gjere, seier Kurt Sjåstad.

Det var i ein vanskeleg periode i 2003 at Nils-Per Sjåstad fekk den eldre broren inn i ein 50 prosent eigarpost medan han sjølv beheldt den andre halvdelen av selskapet. Kurt gjekk i land frå jobben som skipper i Ervik Havfiske og satsa på industrirøyrlegging. Det skulle vise seg som eit godt val, for etterpå har pilene peika oppover. Medan Nils-Per (52) er dagleg leiar er Kurt (58) økonomisjef i tillegg til at han er involvert i alt frå personal til prosjekt.

– I 2003 var vi tre-fire tilsette. No er vi 47.

Heiv seg på då sjansen kom

Ironisk nok fall svikten i oljenæringa saman med vekst i oppdrettsnæringa. Stadpipe var posisjonert i begge næringane. Byrjinga var at dei fekk kontrakt med Mowi på å levere røyrteknologien til det som då var verdas største landbaserte resirkuleringsanlegg i Steinsvik i Volda. Verksemda leverte på første forsøk og har seinare blitt ein føretrekt leverandør på store utbyggingar landet rundt. Dei har bygd Lerøy Sjøtroll på Fitjar, Salmar Settefisk i Follafoss i Trøndelag, Astafjord Smolt i Troms og Mowi Skjervøy i Troms. For tida er dei involvert i prosjektet til Steinvik Fiskefarm i Svelgen.

– Etter at vi hadde gjort jobben i Steinsvik, vart vi spurt av totalentreprenør Krüger om å levere løysingane til Astafjord. Vi fekk den jobben også. Totalt har vi no samarbeidd med Krüger på tre store utbyggingar, seier Kurt Sjåstad.

Det er revisjons- og rådgjevingsselskapet EY som kvart år kårar bedriftsleiaren som har vore best til å utvikle selskapet, kalla VM i vekstskaping. Brørne Sjåstad i Stadpipe var blant dei nominerte til regionkåringa i Bergen torsdag kveld. Dei andre nominerte frå region vest var Sondre Eide (Eide Fjordbruk i Fusa) Kåre Bjorøy (Sartor Maskin, Sotra), Kjetil Smørås (De Bergenske Holding), Tord Anders Evensen Fleime og Siren Soltvedt (Montera, Bergen).

Gründerånd i genane

Hovudregelen for nominasjonen er at selskapet må oppfylle «3x20»: Minimum 20 millionar kroner i omsetnad, 20 tilsette og 20 prosent vekst siste to år. I tillegg må selskapet ha ein vekstskapar som både har ein vesentleg eigardel og er ein del av dagleg leiing. EY Entrepreneur Of The Year er ein personleg pris. Det er vekstskaparen og ikkje selskapet som vert heidra. Programmet fokuserer på personar som har lagt gründerfasen bak seg, og som er i gang med vekstfasen.

I 2018 vart Kjell Magne Ervik og Stig Ervik i Ervik Havfiske nominert.

Nils-Per Sjåstad trur ikkje det er tilfeldig at gründerar frå to selskap i det same lokalmiljøet er nominert to år på rad.

– Nei, det trur eg har å gjere med at vi er «uta hava». Vi er vande til å handle når det trengst og ta dei sjansane som kjem. Det ligg i genane våre.

Ein livsstil meir enn ein jobb

Nils-Per Sjåstad trur ein grunn til at dei har lukkast er at jobben er ein livsstil meir enn ein jobb.

– Dei som trur det å vere gründer handlar om å jobbe åtte til fire og leve på pengar frå Innovasjon Norge, vil aldri lukkast. Du må leve og ande for det du driv med. Det er motiverande når du ser det går bra, og du må kunne ha evna til å slappe av i rolege periodar.

Sjølv om Stadpipe-leiinga er tydeleg på at dårleg standard på FV 620 er ei stor ulempe ved å drive verksemda med base på Stadlandet, har lokaliseringa i Stadt Næringspark også sine fordelar.

– Den største fordelen er at vi har tilgang på stabil og god arbeidskraft. Det er stort sett fastbuande frå Stadlandet og Selje som jobbar her, og dei blir verande. Det er med på å sikre kvalitet i leveransane. Vi har veldig gode folk rundt oss. Det hadde ikkje vore mogleg å byggje opp verksemda slik utan dyktige tilsette. Så denne nominasjonen deler vi med alle som jobbar her.

– Langt frå på skjener

Nils-Per Sjåstad var og med å starte forløparen til Stadpipe, Sjåstad Rørservice i 1995.

– Det har langt frå gått på skjener heile tida. Du må vere tolmodig og nytte moglegheitene. Alle i leiinga har stått i grøfta og jobba. Eg trur det er viktig at vi kjenner alle delane av jobben.

Sjåstad seier det aldri var aktuelt å takke nei til å auke opp aktiviteten då sjansen kom, trass i at det med vekst også følgjer risiko og mykje ekstra arbeid.

– Vi har aldri vore redde for å ta nye moglegheiter. Det viktigaste er at du veit kva du gjer. Ein del av jobbane er berre større, ikkje nødvendigvis meir kompliserte. Til toppane i dei største prosjekta har vi nytta oss av leigd arbeidskraft gjennom bemanningsbyrå i Florø, noko vi har god erfaring med.