Fiskeriministeren lar seg imponere over det lokale oppmøtet

– Kina er viktig marked for norsk sjømat i dag, men potensialet er enormt. Derfor er jeg glad for å møte så mange norske selskaper her på sjømatmessen i Qingdao. Så må jeg legge til at det er et imponerende oppmøte fra Måløy og Sogn og Fjordane, sier fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik.