– Eg sluttar jo ikkje fordi eg er lei, trøtt eller sliten, så det er mykje eg kjem til å sakne

Bente Vonheim tok over restauranten i 2015, og for to år sidan blei Andreas Foss Iversen tilsett som dagleg leiar. No skal han flytte frå Måløy, og sluttar til nyttår, og Vonheim meiner det er eit passande tidspunkt for at ho også sel seg ut av restaurantselskapet ho har eigd 47,62 prosent av dei siste fem åra.