– Kinn kommune legg seg på eit vesentleg meir moderat nivå enn andre kommunar

– Eg opplever at vi hadde ein god diskusjon, og det var semje om at Kinn kommune skal legge seg på eit nøkternt nivå når det gjeld godtgjersle, og vi legg oss vesentleg lågare for godtgjersle til medlemmane i formannskapet enn både i Sunnfjord og Stad, seier Odd Bovim i MDG.