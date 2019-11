– Diskusjonen om skipstunnel burde vore over no

Per Sævik i Havila Holding gjekk friskt ut mot politikarane under frokostmøtet Måløy Vekst arrangerte i høve Stad Skipstunnel i Oslo onsdag. - Diskusjonen om skipstunnel burde vore over no. Vi veit no kva vi treng å vite. No må det takast ei beslutning, sa skipsreiaren og den tidligare politikaren Per Sævik frå Fosnavåg.