Helse Førde fekk motbør i ambulansespørsmålet

Nyheter

– Vi byrjar bli vant til at helsevesenet reduserer og sentraliserer. No er det ambulansen i Ytre Bremanger. Når myndigheitene snakkar om rekruttering og kompetanse, vil det aldri innehalde behova til utkantstrok. Det er tilpassa byar og sentrale strøk, uttalte Espen Gulliksen (Sp) då han gjekk på talarstolen i kommunestyret og stilte ei rekkje kritiske spørsmål til klinikkdirektør Tom Guldhav og ambulansesjef i Helse Førde Stian Sægrov. Helsetoppane presenterte fase to av prehospital plan som no er ute til høyring.